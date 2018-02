CNT Galiza solicita reunións coas forzas políticas e a patronal

Compostela. 7 Febreiro, 2018 - 18:08

CNT Galiza solicita reunións cos grupos parlamentarios, coa consellería de traballo e co CEGA para abordar a situación de precariedade laboral que sofren as mulleres no noso país.

A Confederación Nacional do Traballo da Galiza mantivo, nos últimos meses, reunións con diversas organizacións feministas, nas que os colectivos trasladaron a súa preocupación pola situación de discriminación que están a sufrir as mulleres e a súa vontade de convocar folgas nos seus respectivos ámbitos funcionais de actuación (de coidados ou de consumo) así como o requerimento á organización sindical de convocar folga xeral laboral, de 24 horas, para o día 8 de marzo de 2018.

Por este motivo, a CNT solicita reunións cos grupos parlamentarios, coa consellería e co CEGA (Confederación de Empresarios de Galicia), para poder compartir a análise da desvantaxe das mulleres con respecto ao xénero masculino no ámbito laboral, así como discutir as propostas de resolución e a mellor maneira de levalas a práctica.

Estamos ante unha situación inxusta que se debe atallar urxentemente e, por iso, a CNT, actúa.