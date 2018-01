Xornada de loita estatal contra as listas de espera. 25 DE XANEIRO DE 2018

Compostela. 16 Xaneiro, 2018 - 18:54

O proceso planificado de privatización e deterioro do sistema sanitario, posto en marcha desde hai anos, está dando desgraciadamente os seus froitos: interminables listas de espera (que además se desplazaron do quirófano ao diagnóstico); incremento dos seguros sanitarios privados; aumento das diferenzas entre territorios; e sobre todo moita dor e sufrimento para a poboación traballadora e/ou excluída.

Fronte a esta gravísima situación, colectivos de diversos puntos do estado chamamos a relizar movilizacións, o próximo 25 de xaneiro, ante os centros sanitarios. Contra as listas de espera e a mercantilización do sistema sanitario. Por unha atención sanitaria digna. Porque hai solucións, ainda que os políticos non queiran velas.

A CNT concentrarase nos seguintes puntos o vindeiro 25 de xaneiro:

OURENSE: Na porta principal do Hospital Nuestra Señora de Cristal, ás 12:00.

Na porta principal do Hospital Nuestra Señora de Cristal, ás 12:00. COMPOSTELA: Na porta principal do Hospital Clínico Universitario, ás 20:00.

Aquí podes ver a octavilla e o díptico.